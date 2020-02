Edgar Allan Poe: il teatro di una cronaca del mistero

Edgar Allan Poe, dagli affascinanti racconti di atmosfere inquietanti, approda in teatro, allo scopo di far luce sulla sua morte.

La Compagnia Convivio d’arte, ci fa rivivere il mistero, tutt’ora irrisolto, della scomparsa di Edgar Allan Poe. Il teatro della cronaca che prende vita con il progetto “Grand Guignol de Milan”. Uno spettacolo sulla morte del grande autore americano basato sui documenti e gli articoli di giornale originali.

La maschera di Edgar Allan Poe debutterà a Milano come prima nazionale, in data unica, il 29 febbraio 2020 allo Spazio Avirex Tertulliano. Seguirà, nella prossima stagione teatrale, una tournée tra Milano, Pisa, Roma, Capua e Napoli.

Tradotto in inglese, sarà poi rappresentato anche al National Edgar Allan Poe Theatre di Baltimora. Lo spettacolo è scritto e diretto da Gianfilippo Maria Falsina Lamberti e interamente interpretato dalla compagnia Convivio d’Arte. Uno spettacolo che rientra nel più ampio progetto Grand Guignol de Milan. Tutti i dati, la cronaca e i particolari “scabrosi” inscenati, sono tratti dai documenti e gli articoli di giornale originali messi a disposizione dal National Edgar Allan Poe Theatre di Baltimora. Lo spettacolo metterà in scena le quattro cause più probabili della morte dell’autore americano: malattia, vendetta, omicidio su commissione e rapimento.

Edgar Allan Poe, una morte dietro le quinte

Falsina Lamberti ci dettaglia la collaborazione internazionale:

“Alex Zavistovich, fondatore del National Edgar Allan Poe Theatre, arrivò in Italia per assistere al nostro spettacolo “La vera storia di Sweeney Todd” e restò positivamente impressionato per l’approccio contemporaneo al genere e per l’utilizzo di differenti tecniche (storytelling, prosa, pantomima, commedia dell’arte). Successivamente gli ho proposto questo intrigante progetto su Edgar Allan Poe che, con grande entusiasmo, ha deciso di sostenere, sviluppando così un inedito asse Milano-Baltimora. L’idea di base era concettualmente molto semplice: seguire l’impostazione di un racconto di Poe, nella fattispecie “La Maschera della Morte Rossa”, per raccontare la sua morte, ma non vi erano testimonianze in grado di spiegare i fatti di quell’inizio ottobre del 1849. Grazie a Zavistovich, ai reperti in suo possesso e al suo lavoro di collaborazione con i musei di Baltimora, siamo riusciti a intavolare una vera e propria indagine, diventata in seguito la struttura portante dello spettacolo”.

Il ritorno sul palcoscenico dell’antico teatro della cronaca nera

Il Grand Guignol prende il nome dall’omonimo teatro di Parigi. Dal 1897, atmosfre inquietanti e sfumature macabre fecero da anteprima, particolarmente apprezzata, del cinema horror. Esplose in sutto il sui fascino noir a Londra e si diffuse anche in Italia. Negli Anni ’60 scomparve del tutto, soppiantato proprio dal cinema. L’associazione culturale Convivio d’Arte con il progetto Grand Guignol de Milan promuove la rinascita del teatro noir ed è riconosciuta a livello internazionale come una delle cinque compagnie rappresentanti ufficiali del genere nel mondo.

Ogni loro spettacolo ripropone ricostruzione di fatti di cronaca nera attraverso ricerca storica e approfondimento, con un tentativo di lasciare che il pubblico empatizzi o condanni il criminale di turno. Un teatro interattivo che si sofferma sui tratti psicologici capaci di concedere sprazzi di umanità anche al più nero assassino. Non mancano situazioni grottesche e un linguaggio leggero e comico, la pantomima e il nonsense.