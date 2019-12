“Regalo di natale”, dalla pellicola al teatro, la lucida narrazione della società degli eccessi

“Regalo di Natale”, una pellicola di Pupi Avati di fine anni ’80, riproposto in chiave teatrale e riadattato ai temi “sociali” attuali. Proposto nell’ambito della stagione di prosa del Teatro degli Antei, promossa dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo.

Un appuntamento per appassionati e nostalgici, domenica 22 dicembre (ore 21.00) un interessante rivisitazione curata da Sergio Pierattini con la regia di Marcello Cotugno.

Protagonista che “scotta” è il gioco d’azzardo, un tema portante con una valenza simbolica che vuole narrare la complessità delle relazioni umane; tradimenti, dinamiche sottese, bluff di un’amicizia che si districa come fosse una partita di poker. Quattro amici di vecchia data intorno ad un tavolo, la notte di Natale. Lele, Ugo, Stefano e Franco – interpretati da Filippo Dini, Giovanni Esposito, Valerio Santoro e Gennaro Di Biase – al cospetto del “pollo da spennare”, un esito inatteso e strategie che vengono meno di fronte all’imprevedibilità delle dinamiche relazionali.

Un regalo sotto l’albero

La vittima designata è un misterioso avvocato Sant’Elia – interpretato da Gigio Alberti – un ricco industriale individuato per assicurare agli altri partecipanti, un’illuserea vincita facile.

Un piatto ricco da contendere e contemplare; in ballo denaro e un bilancio di vita che impone un’accorata riflessione. Fallimenti, sconfitte, tradimenti, menzogne, inganni, sono la trama avvincente di una commedia attuale, allora come adesso. Un’occasione per rivedere le priorità che ci imponiamo, in un contesto storico culturale degli “eccessi” e delle “mancanze”.

Il regista ci introduce nel suo affascinante lavoro teatrale: